Мурашко оценил возможность новой волны коронавируса в России

Глава Минздрава Мурашко допустил возможность новой волны коронавируса в России

В России существует вероятность возникновения новой волны коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

По его словам, из-за риска подъема заболеваемости COVID-19 россиянам необходимо соблюдать меры профилактики против распространения инфекции.

Министр добавил, что в скором времени ведомство выпустит новые рекомендации по первичной и повторной вакцинации от коронавируса. Их готовят «с учетом новых форм вакцины».

Ранее возможность новой волны коронавируса оценили в Роспотребнадзоре. По словам эксперта ведомства Камиля Хафизова, резкого подъема заболеваемости коронавирусом не ожидается, несмотря на рост доли стелс-омикрона практически во всех российских регионах.

В России более месяца фиксируется снижение заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки в стране выявили 14 335 заражений, госпитализировали 2612 пациентов. Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили в Москве (1004), меньше всего — в Туве (2 случая).