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Названы причины падения доллара

Брокер Зельцер объяснил падение доллара и евро спросом на валюты и санкциями против России

Фото: PIxabay

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в интервью агентству «Прайм» объяснил, почему доллар и евро падают. По его словам, валюты ослабевают по отношению к рублю на фоне спроса и предложения.

Брокер назвал причины падения иностранных валют и заявил, что спрос на них уменьшается на фоне западных санкций против России. Среди них ограничения на авиаперевозки, технологии и трансграничное движение капитала, напомнил он.

Эксперт добавил, что предложение валюты на рынке является большим. Однако приток частных покупателей совместно с отменой брокерских комиссий не позволит его «переварить».

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«Ее продажа по-прежнему идет на фоне норматива экспортной выручки. Послабления от ЦБ пришли лишь на несырьевой экспорт, а основной вес имеют энергетики, которые и должны в трехдневный срок продавать 80 процентов инвалюты», — подчеркнул Зельцер.

По мнению специалиста, возвращение доллара к 80 рублям возможно после 29 декабря, когда Центробанк России снизит ключевую ставку.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству ускорить уход внешней торговли от долларов и евро. Он также призвал осуществлять расчеты в рублях и «в национальных валютах стран — надежных деловых партнеров».

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Марина Совина
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