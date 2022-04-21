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Вернувшийся с заработков россиянин до смерти забил сожительницу

В Саратовской области арестован забивший до смерти из ревности сожительницу россиянин

Фото: СК РФ по Саратовской области

В Саратовской области по ходатайству следствия арестован 43-летний россиянин, обвиняемый в жестоком убийстве своей 39-летней сожительницы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 17 апреля житель города Балашов вернулся домой с заработков и обнаружил в квартире незнакомого мужчину. Сожительница сказала, что этот человек является продавцом техники. Познакомившись, все трое выпили спиртное, после чего гость удалился, а вернувшийся с заработков мужчина принялся выяснять отношения. В какой-то момент, приревновав женщину, он ударил ее и забил до смерти руками и ногами.

После этого он позвонил матери убитой и обо всем ей рассказал. Мать погибшей вызвала скорую помощь в квартиру дочери, но спасти ей жизнь медики уже не смогли. СКР возбудил уголовное дело по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») УК РФ. Продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательств.

15 апреля сообщалось, что в Саратове мужчине дали 14 лет строгого режима за забитую до смерти ногами и топором сожительницу.

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Владимир Седов
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