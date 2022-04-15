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Пьяный россиянин до смерти забил сожительницу ногами и топором

В Саратове мужчине дали 14 лет строгого режима за забитую до смерти сожительницу

Фото: СК РФ по Саратовской области

В Саратове к 14 годам колонии строгого режима приговорили 44-летнего россиянина, осужденного по статье 105 («Убийство с особой жестокостью») УК РФ. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 9 марта 2021 года пьяный мужчина устроил ссору со своей 54-летней сожительницей в квартире на улице Соколовой. После взаимных упреков мужчина сбил женщину с ног и забил ее до смерти, нанеся 53 удара руками, ногами и топором в область головы и тела.

Подозреваемый был задержан и отправлен в СИЗО на время следствия.

29 марта сообщалось, что пьяный житель города Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа до смерти избил свою любовницу.

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Владимир Седов
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