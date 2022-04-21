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Названа оптимальная стоимость отдыха в Египте на майские праздники

Тур в Египет «все включено» на семь ночей без перелета обойдется от 42,1 тысячи рублей

Фото: Jeremy Bezanger / Unsplash

Цена пакетного тура в Египет на семь ночей на двоих без перелета начинается от 42,1 тысячи рублей на двоих. Эксперты Ассоциации туроператоров России проанализировали имеющиеся предложения туроператоров и назвали оптимальную стоимость отдыха.

Так, минимальная стоимость пакетного тура на майские праздники на семь ночей с проживанием в отеле категории «четыре звезды» по системе «все включено» и трансфером для двоих человек начинается от 42,1 тысячи рублей. Перелет регулярными рейсами со стыковками в Каире или Стамбуле оплачивается дополнительно.

Аналогичные варианты с включенным перелетом авиакомпанией Pegasus Airlines обойдутся от 57,2 тысячи рублей на человека (рейс в Шарм-эш-Шейх), с размещением в пятизвездочном отеле — от 63,5 тысячи рублей. Стоимость отдыха с авиаперевозкой в Хургаду составит от 60,4 тысячи рублей на одного туриста при размещении в четырехзвездочной гостинице, в пятизвездочной — от 61,2 тысячи рублей.

Предложения от крупных туроператоров с перелетом на чартерном рейсе из Москвы в Шарм-эш-Шейх обойдутся от 177,3 тысячи рублей на двоих (проживание в четырехзвездочном отеле «все включено»), в Хургаду — от 171,1 тысячи рублей. Дешевле выйдут пакетные туры с прямым трансфером EgyptAir, они начинаются от 159 тысяч рублей на двоих.

Ранее в апреле эксперты туриндустрии раскрыли россиянам оптимальную стоимость авиабилетов на курорты Египта в период предстоящих майских праздников. Так, самые выгодные по цене билеты из Москвы в Хургаду предлагает отечественная авиакомпания Red Wings — они стоят от 81,2 тысячи рублей на человека в обе стороны.

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Дарья Рыбак
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