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Уходящие из России компании предложили покупать по-новому

РСПП предложил выкупать уходящие из России компании без согласования с ФАС

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский бизнес предложил правительству установить новый порядок покупки уходящих из страны компаний, пишут «Ведомости». Вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера Андрея Белоусова, посвященном мерам поддержки экономики в условиях санкций.

Авторами инициативы выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Газпром нефть». Их предложение заключается в том, чтобы российские компании могли приобретать бизнес уходящих из России конкурентов без согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), в уведомительном порядке.

Сама ФАС поддерживает идею и в ответ предлагает распространить уведомительный порядок на сделки стоимостью до двух миллиардов рублей. В настоящее время порог, до которого не требуется обязательное согласование с ФАС, установлен на уровне 800 миллионов рублей.

В случае внесения изменений в существующие правила они будут действовать до конца 2022 года. При этом компаниям придется учитывать еще одну норму права — закон о защите конкуренции, согласно которому любая сделка дороже 800 миллионов рублей попадает под действие антимонопольного законодательства, а значит требует согласования с ФАС.

С начала объявленной президентом Владимиром Путиным операции на Украине российский рынок покинули несколько десятков западных компаний. Свое решение они объясняли идеологическими мотивами, а также логистическими и производственными сложностями и невозможностью работать в условиях санкций.

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Платон Щукин
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