Вероятность отставки Шольца оценили

Политолог Топорнин счел маловероятной отставку Шольца с поста канцлера ФРГ

Отставка канцлера Германии Олафа Шольца может вызвать правительственный кризис, поэтому членам правящей коалиции невыгодно поддерживать такую инициативу оппозиции. Вероятность смены власти в ФРГ в разговоре с «Лентой.ру» оценил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Кто недоволен Шольцем?

В Германии идет дискуссия по поводу поставок вооружения Украине, а позиции расходятся. В частности, в оппозиционном блоке ХДС/ХСС считают, что помощь Киеву со стороны Берлина слишком мала. Члены этой политической силы планируют на следующей неделе внести в бундестаг проект резолюции о поставках Украине тяжелого вооружения, если решение об этом не примет канцлер Шольц, сообщает Spiegel.

По данным издания, инициативу могут поддержать и внутри правящей коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Шольца, «Зеленые» и Свободно-демократическая партия Германии (СвДП). Она может набрать большинство в обход мнения канцлера. Тем не менее это не приведет к отставке главы правительства, считает Николай Топорнин.

«Правящая коалиция состоит из трех партий, а они могут выражать разные личные мнения. Возможно, что у министра иностранных дел Анналены Бербок не сходятся позиции с Олафом Шольцем, но все же Шольц — глава правительства. Парламентское большинство сейчас у коалиции, а вопрос об отставке сейчас ставит оппозиция — ХДС/ХСС. Они даже пытались внести этот вопрос на рассмотрение бундестага, но мы прекрасно понимаем, что они могут получить большинство только в том случае, если кто-то из трех партий правящей коалиции поддержит позицию ХДС/ХСС. Это будет означать правительственный кризис, и на горизонте замаячат новые парламентские выборы», — сказал он.

Смена канцлера — это серьезное политическое событие, особенно для молодой коалиции, которая не отработала даже год. Я сильно сомневаюсь, что кто-либо из правящей коалиции поддержит инициативу ХДС/ХСС, поэтому они не наберут большинства Николай Топорнин политолог

Раскол невозможен

На прошедших в сентябре 2021 года парламентских выборах в Германии больше всего голосов набрали социал-демократы. Однако этого не хватило, чтобы получить парламентское большинство. СДПГ сформировала коалицию с «Зелеными» и СвПД, а канцлером стал Олаф Шольц. Блок ХДС/ХСС, который раньше представляла бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, впервые за долгие годы оказался в оппозиции. Попавшие в коалицию партии будут стараться сохранить ее, уверен Николай Топорнин.

Они ограничатся межпартийной дискуссией внутри правящей коалиции, а слово Олафа Шольца будет решающим, поскольку он представляет самую крупную партию Николай Топорнин политолог

«В рядах СДПГ нет пока никаких сомнений в кандидатуре Олафа Шольца как канцлера. Они достаточно сложно создавали эту коалицию, а "Зеленые" и СвДП не были в правительственной коалиции почти 20 лет. Они рады, что им удалось в нее войти и получить министерские портфели. Если сейчас они начнут мини-революцию, это закончится расколом и тем, что они вообще могут не попасть ни в какую коалицию», — заключил он.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия готова отправить на Украину любое доступное вооружение, для Берлина нет табу в отношении оружия и тяжелой техники, в которых нуждается республика.

19 апреля Шольц сообщил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны. Он добавил, что власти сделали возможной закупку Киевом вооружения у немецкой военной промышленности.