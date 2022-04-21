Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

«Большая семерка» пообещала усиливать давление на Россию из-за Украины

Страны G7 пообещали сохранять и усиливать давление на Россию из-за ситуации на Украине

Фото: Ben Nelms / Reuters

Страны «Большой семерки» (G7) пообещали сохранять и усиливать давление на Россию в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав финансовых ведомств и центробанков, пишет ТАСС.

«Мы будем поддерживать и усиливать наше скоординированное давление столько, сколько потребуется, и продолжим призывать другие страны поддержать наши усилия», — отмечается в документе. Также указывается, что представители стран вместе с партнерами продолжат предпринимать шаги, направленные на «повышение цены для России».

В заявлении также говорится, что страны G7 будут продолжать тесное сотрудничество, направленное на исполнение введенных против РФ санкций и предотвращение любых попыток эти санкции обойти.

19 апреля Евросоюз и США пообещали усилить санкции против России. Страны Запада ввели ограничения в ответ на специальную операцию, которую Россия проводит на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о ликвидации «титулованного укронациста» в Попасной
Байден выступит с новым заявлением по России и Украине
В Ирландии рассказали о травле русскоговорящих детей
Подсчитана стоимость спасения мира от кризиса
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Немцам посоветовали мыться по-кошачьи из-за России
В G7 рассказали об ущербе мировой экономике от санкций против России
Создан способ определения рака кожи по анализам крови
«Большая семерка» пообещала усиливать давление на Россию из-за Украины
В честь юбилея королевы Елизаветы II выпустят куклу Барби
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.