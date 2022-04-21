«Большая семерка» пообещала усиливать давление на Россию из-за Украины
Страны «Большой семерки» (G7) пообещали сохранять и усиливать давление на Россию в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав финансовых ведомств и центробанков, пишет ТАСС.
«Мы будем поддерживать и усиливать наше скоординированное давление столько, сколько потребуется, и продолжим призывать другие страны поддержать наши усилия», — отмечается в документе. Также указывается, что представители стран вместе с партнерами продолжат предпринимать шаги, направленные на «повышение цены для России».
В заявлении также говорится, что страны G7 будут продолжать тесное сотрудничество, направленное на исполнение введенных против РФ санкций и предотвращение любых попыток эти санкции обойти.
19 апреля Евросоюз и США пообещали усилить санкции против России. Страны Запада ввели ограничения в ответ на специальную операцию, которую Россия проводит на Украине.