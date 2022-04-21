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Японии предрекли кризис из-за запрета на импорт древесины из России

Sankei Shimbun: запрет на импорт древесины из России грозит Японии волной «лесного шока»

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Эмбарго, введенное на днях на поставки ряда товаров из России, особенно древесины, может ощутимо ударить по японской строительной отрасли. Об этом пишет газета Sankei Shimbun.

Под запрет, согласно статье, попала продукция общей суммой порядка 160 миллионов долларов, что составляет около процента от общего объема импорта в прошлом году. Правда, у Японии все же могут возникнуть проблемы — к примеру, на рынке жилья, поскольку в строительстве весьма активно используется российская древесина, импорт которой также был запрещен.

В 2021 году страна уже столкнулась с «лесным» шоком, когда из-за острого дефицита материалов произошло их резкое подорожание.

«В прошлом году в стоимостном выражении импорт составил около 120 миллиардов долларов, из которых на долю России приходилось 5,1 процента. Десять лет назад эта доля равнялась 4,5 процента. В агентстве лесного хозяйства признают, что Россия постепенно завоевывает все большее место на японском рынке древесины», — говорится в статье.

Автор подчеркивает, что ограничения, по сути, еще в марте ввела сама Москва. Сейчас их последствия ощущаются на рынке. По заявлениям представителей японских компаний, запасов строительной древесины в стране хватит на три месяца, после чего придется искать замену, чтобы «залатать эту дыру».

Ряд фирм обратились к поставщикам из Северной Америки и Европы, но последняя сама импортирует древесину из России, и вряд ли захочет делиться. Из-за нестабильного импорта акции многих компаний серьезно упали. По прогнозам, Японии грозит очередная волна «лесного шока».

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Варвара Кошечкина
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