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Спорт

Майк Тайсон назвал Чимаева психопатом

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон назвал бойца UFC Хамзата Чимаева психопатом

Фото: Steve Marcus / Reuters

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон оценил выступления шведа Хамзата Чимаева в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Американец высказался во время шоу Hotboxin' with Mike Tyson.

55-летний Тайсон провел эфир с комментатором UFC Джо Роганом. Речь в выпуске зашла о Чимаеве, и экс-чемпион мира, хотя и не видел поединок шведа с бразильцем Гилбертом Бернсом, назвал его уровень высоким.

Также американец порассуждал о характере спортсмена. «У него есть такая фишка. В обычной жизни он вроде приятный парень, а потом становится настоящим психопатом», — признался Тайсон.

Собеседник Тайсона назвал бой Чимаева и Бернса первым настоящим испытанием для уроженца Чечни в октагоне. Он отметил умение бойца не теряться при виде трудностей.

Чимаев одержал пятую победу подряд в UFC на турнире 10 апреля. Впервые в карьере ему не удалось завершить поединок досрочно. Всего на счету Чимаева 11 побед в 11 поединках. До перехода в UFC он дрался под эгидой Brave FC.

Николай Костюков
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