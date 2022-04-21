В Совфеде заявили о желании премьера Британии затянуть конфликт на Украине

Сенатор Косачев заявил о желании премьера Британии Джонсона затянуть конфликт на Украине

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перестал скрывать, что хочет затянуть конфликт России и Украины. Об этом сообщает «Радиоточка НСН» в Telegram.

Сенатор отметил, что Джонсон окончательно сорвал с себя маску. Он хочет быть лидером Европы, поэтому многие вещи произносит быстрее и с большей откровенностью, чем коллеги по НАТО, добавил Косачев.

В словах премьера Британии есть «заряженность на то, чтобы затягивать спецоперацию на Украине», а также не допустить никаких договоренностей между Москвой и Киевом, подчеркнул сенатор. «Эти договоренности могут изменить все сценарии, которые прописываются в НАТО и которые предусматривают монополию альянса на принятие любых решений», — заключил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поставил под сомнение перспективы мирных переговоров на Украине, назвав недобросовестной позицию президента России Владимира Путина. Он также добавил, что не понимает, как украинцы могут легко сесть за стол переговоров с российской стороной и прийти к каким-то договоренностям.