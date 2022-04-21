Россия осудила планы Косово по новой базе США

Зампостпреда России при ООН Евстигнеева осудила планы Косово по новой базе США

Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза осудила планы разместить новую военную базу США в Косово и желание Приштины создать полноценную армию. Ее слова приводит РИА Новости.

«Такие замыслы, как и намерение создать в Косово полноценную армию, в корне противоречат резолюции СБ 1244 и чреваты дальнейшим обострением обстановки», — сказала она, добавив, что Россия наслышана о поставках британской стороной Приштине противотанковых ракетных комплексов и управляемых ракет, а также о направлении инструкторов для подготовки сил безопасности.

Ранее сообщалось, что власти Польши собираются в ближайшие дни начать проведение испытаний на секретной противоракетной базе США в деревне Редзиково. Директор Агентства по противоракетной обороне США Джон Хилл заявил, что у военных уже есть «точный план и очень четкий график» испытаний. Кроме того, приготовления завершены: все компоненты систем ПРО на месте, а необходимое оборудование установлено.