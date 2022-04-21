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Россия осудила планы Косово по новой базе США

Зампостпреда России при ООН Евстигнеева осудила планы Косово по новой базе США

Фото: Pixabay

Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза осудила планы разместить новую военную базу США в Косово и желание Приштины создать полноценную армию. Ее слова приводит РИА Новости.

«Такие замыслы, как и намерение создать в Косово полноценную армию, в корне противоречат резолюции СБ 1244 и чреваты дальнейшим обострением обстановки», — сказала она, добавив, что Россия наслышана о поставках британской стороной Приштине противотанковых ракетных комплексов и управляемых ракет, а также о направлении инструкторов для подготовки сил безопасности.

Ранее сообщалось, что власти Польши собираются в ближайшие дни начать проведение испытаний на секретной противоракетной базе США в деревне Редзиково. Директор Агентства по противоракетной обороне США Джон Хилл заявил, что у военных уже есть «точный план и очень четкий график» испытаний. Кроме того, приготовления завершены: все компоненты систем ПРО на месте, а необходимое оборудование установлено.

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Марина Совина
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