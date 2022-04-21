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Лесам в Евразии предрекли масштабную гибель

Ученые предрекли гибель от пожаров миллионам квадратных километров леса в Евразии

Фото: Shutterstock

Миллионы квадратных километров леса в Евразии могут погибнуть к 2115 году из-за участившихся на фоне глобального потепления пожаров. Такую судьбу важным для планеты природным зонам предрекла международная группа ученых, в которую вошли сотрудники Красноярского научного центра СО РАН. Исследование опубликовано в журнале Science of The Total Environment.

По данным ученых, уже более 130 тысяч квадратных километров леса подвержены экстремальному либо высокому риску уничтожения. К 2045 году специалисты спрогнозировали пятикратное увеличение площадей возгорания, а к 2115-му масштабы гибели деревьев увеличатся в 25 раз. Ученые предположили, что к этому сроку 20 процентов евразийских бореальных лесов окажутся под угрозой исчезновения.

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К проведению исследования экспертов подтолкнули глобальные климатические изменения, из-за которых участились пожары в лесах Европы и Азии. Ярким примером стали возгорания в тайге, повлекшие массовую гибель растительности. По мнению ученых, неоднократные пожары на одной и той же территории существенно увеличивают риск безвозвратной потери лесов. Если возгорания будут случаться чаще, чем один раз в полтора десятилетия, это приведет к утрате трех миллионов квадратных километров тайги к концу XXI века, заключили исследователи.

Ранее в «Гринписе» выяснили, что площадь лесных пожаров в России по итогам первых четырех месяцев 2022 года оказалась вдвое больше, чем в аналогичные периоды в прошлом, и достигла 2,2 миллиона гектаров. Особый противопожарный режим уже ввели в 14 субъектах страны — в Воронежской, Калининградской, Самарской, Курганской, Тюменской, Свердловской, Омской, Амурской областях, Забайкальском, Хабаровском, Красноярском краях, а также Хакасии, Туве и Бурятии.

Нина Ташевская
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