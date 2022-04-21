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В России нашли способ вернуть фильмы и музыку из недружественных стран

«Ведомости»: контент из недружественных стран сохранят в РФ через принудительную лицензию

Фото: Pixabay

Власти России нашли способ вернуть фильмы и музыку из недружественных стран после того, как ряд компаний заявил об уходе или приостановке своей деятельности. В настоящее время разрабатывается законопроект, который позволит сохранить контент через принудительную лицензию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

В настоящее время соответствующий механизм есть в Гражданском кодексе, однако он распространяется только на патенты. Так, согласно статье 1362, можно получить возможность получения принудительной лицензии через суд.

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Собеседники издания пояснили, что нововведения предполагают распространение действия такой лицензии на другие объекты интеллектуальной собственности, и ее получение не займет длительное время.

Обратиться в суд сможет российский лицензиат, если партнер из недружественных стран в одностороннем порядке отказался от исполнения договора по условиям, не связанным с его нарушением. Финансовые обязательства по контактам, заключенным после 23 февраля 2022 года, лицензиат может акциями, если он является акционерным обществом, ему будет разрешен выпуск привилегированных ценных бумаг номинальной стоимостью не более 25 процентов от уставного капитала организации.

В начале марта зарубежные студии начали отказываться от проката своих фильмов в России. В список компаний, приостановивших поставку картин в российские кинотеатры, вошли The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures, а Warner Bros. отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры.

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Марина Совина
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