Медведев ответил на заявление главы СНБО Украины об ударе по Крымскому мосту

Зампред СБ Медведев пригрозил главе СНБО Украины после слов об ударе по Крымскому мосту

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов должен понимать, что будет ответной целью в случае нанесения удара по Крымскому мосту, предупредил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, один из «украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту». «Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — ответил Медведев.

Ранее Данилов пригрозил, что Киев собирается подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. При этом он не пояснил, есть ли у Украины вооружение, которое позволяет это осуществить.

Комментируя заявления главы СНБО, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это можно считать анонсированием теракта. Он подчеркнул, что слова Данилова нуждаются в правовой проверке и по ее результатам в наказании.