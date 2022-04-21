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Медведев ответил на заявление главы СНБО Украины об ударе по Крымскому мосту

Зампред СБ Медведев пригрозил главе СНБО Украины после слов об ударе по Крымскому мосту
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов должен понимать, что будет ответной целью в случае нанесения удара по Крымскому мосту, предупредил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, один из «украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту». «Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — ответил Медведев.

Ранее Данилов пригрозил, что Киев собирается подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост. При этом он не пояснил, есть ли у Украины вооружение, которое позволяет это осуществить.

Комментируя заявления главы СНБО, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это можно считать анонсированием теракта. Он подчеркнул, что слова Данилова нуждаются в правовой проверке и по ее результатам в наказании.

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Алина Гончарова
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