Обнаружен новый тип звездных взрывов

В Европейской южной обсерватории наблюдали микроновые на белых карликах

Группа астрономов Европейской южной обсерватории обнаружили новый тип звездного взрыва, который был назван микроновой. Эти вспышки происходят на поверхности звезд особого типа. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Микроновые — это мощные вспышки, которые производятся белыми карликами, находящимися в составе двойных систем. Их компаньоны являются обычными звездами, состоящими, в основном, из водорода. Когда белый карлик перетягивает водород на себя, происходят термоядерные реакции с образованием гелия, что приводит к резкому увеличению яркости в течение нескольких недель. В этом случае ученые говорят о возникновении новой. Микроновые, возникающие на белых карликах с сильными магнитными полями, происходят по аналогичному механизму, но в меньших масштабах и длятся всего несколько часов.

Исследователи впервые столкнулись с загадочными микровзрывами при анализе данных со спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Команда наблюдала с помощью TESS три микроновых: две были от известных белых карликов, но третья потребовала дальнейших наблюдений с помощью инструмента X-shooter на ESO VLT, чтобы подтвердить, что источник является белым карликом.