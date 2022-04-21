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Обнаружен новый тип звездных взрывов

В Европейской южной обсерватории наблюдали микроновые на белых карликах

Фото: Mark Garlick / Durham University

Группа астрономов Европейской южной обсерватории обнаружили новый тип звездного взрыва, который был назван микроновой. Эти вспышки происходят на поверхности звезд особого типа. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Микроновые — это мощные вспышки, которые производятся белыми карликами, находящимися в составе двойных систем. Их компаньоны являются обычными звездами, состоящими, в основном, из водорода. Когда белый карлик перетягивает водород на себя, происходят термоядерные реакции с образованием гелия, что приводит к резкому увеличению яркости в течение нескольких недель. В этом случае ученые говорят о возникновении новой. Микроновые, возникающие на белых карликах с сильными магнитными полями, происходят по аналогичному механизму, но в меньших масштабах и длятся всего несколько часов.

Исследователи впервые столкнулись с загадочными микровзрывами при анализе данных со спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Команда наблюдала с помощью TESS три микроновых: две были от известных белых карликов, но третья потребовала дальнейших наблюдений с помощью инструмента X-shooter на ESO VLT, чтобы подтвердить, что источник является белым карликом.

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Александр Еникеев
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