Российские ветклиники заявили о дефиците препаратов

Vet Union: 93% российских ветклиник заявили о дефиците препаратов

93 процента российских ветеринарных клиник сообщили о дефиците лекарственных препаратов. Эти данные приводятся в исследовании компании Vet Union, выдержки из которого публикует РИА Новости.

По данным исследования, основные трудности ветклиники испытывают с вакцинами, антибиотиками и препаратами для анестезии. Одно из возможных объяснений дефицита — желание ряда клиник запастись лекарствами впрок до повышения цен.

«Возможно, он (дефицит) спровоцирован крайне высоким спросом (...) в марте со стороны ветеринарных клиник, заводчиков и владельцев: все старались запастись препаратами до роста цен», — говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что россияне скупили в аптеках месячный запас лекарств в период с 28 февраля по 13 марта. Жителями страны было куплено 270,5 миллиона упаковок лекарственных препаратов на сумму 98,6 миллиарда рублей.