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Президент Южной Осетии призвал быть с Россией «без промедлений и пауз»

Президент Южной Осетии Бибилов призвал быть с Россией «без промедлений и пауз»
Анатолий Бибилов

Анатолий Бибилов. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Юго-осетинскому народу предстоит сделать выбор между двумя идеологиями — курсом с Москвой и законом или потерей российского курса и беззаконием, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, баллотирующийся на пост главы республики, пишет РИА Новости.

По словам политика, если пойдет по первому пути, Южную Осетию ждет обеспечение законности. Во втором случае она окажется в беззаконии. «Южной Осетии предстоит сделать выбор между двумя идеологиями. Как президент и гражданин я гарант и приверженец первого пути», — подчеркнул он.

Бибилов отметил, что Южная Осетия является важным партнером для России. «Мы должны быть с Россией без промедлений и пауз на "подумать и взвесить"», — призвал он.

Выборы главы республики прошли 10 апреля. По итогам голосования лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 38,55 процента голосов (10 707 человек), а Анатолий Бибилов — 34,95 процента (9 706 человек). Второй тур назначен на 28 апреля.

Ранее Гаглоев заявил, что Южная Осетия заинтересована в усилении российского военного присутствия в республике.

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Марина Совина
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