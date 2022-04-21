Песков не стал отвечать на вопрос о «партиях» войны и мира в элитах

Песков не стал комментировать теорию о «партиях» войны и мира в российских элитах

Существование в российских элитах «партии войны» и «партии мира» является вопросом для общественных обсуждений и не входит в полномочия пресс-секретаря президента. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Такой комментарий он дал в ответ на просьбу журналистов порассуждать на тему обоснованности предположений о том, что начало спецоперации по демилитаризации Украины могло стать основанием для такого разделения в российском руководстве.

«Это уже все-таки, скорее, относится к сфере общественных обсуждений. Это не может являться темой для наших конференц-колов», — заявил Песков.

Теорию о наличия таких «партий» озвучивали многие СМИ и Telegram-каналы.

Ранее Песков в ответ на вопрос журналистов заявил, что российская спецоперации по демилитаризации Украины идет в полном соответствии с изначально установленным планом.