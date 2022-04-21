В Кремле оценили ход спецоперации на Украине
Специальная военная операция России по денацификации и демилитаризации Украины продолжается по плану. Так оценил ход операции официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.
«Операция продолжается по плану», — сказал пресс-секретарь президента.
В четверг, 21 апреля, глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о ходе спецоперации на Украине — министр сообщил об освобождении Мариуполя. Верховный главнокомандующий назвал это успехом и попросил представить участвовавших в освобождении города российских военных к государственным наградам.
Глава государства также приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе из-за его нецелесообразности. Он потребовал заблокировать промзону так, чтобы «муха не пролетела».
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Президент Владимир Путин обозначил ее главной целью защиту жителей республик Донбасса, подчеркнув, что операция идет в строгом соответствии с первоначальным планом Генштаба.