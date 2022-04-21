Пациенты российской психбольницы приютили бродячего спаниеля

В Новосибирске пациенты психбольницы приютили бродячего спаниеля

В Новосибирске пациенты местной психиатрической больницы приютили бродячего спаниеля, которого бросил хозяин. Об этом сообщает KP.RU.

Как рассказала изданию зоозащитница-волонтер Юлия, животное прибежало на территорию медучреждения, где его заметили пациенты. «Сначала подумали, что она принадлежит кому-то из больных. Мол, его забрали, а собака за ним прибежала, но эта версия не подтвердилась», — отметила она.

Собаку решили временно оставить в лечебнице, поселив ее в гладильной. Она быстро полюбила гулять вместе с пациентами и стала есть ту же еду, что и они, отказавшись от сухого корма.

Позже один из сотрудников больницы обратился к зоозащитнице с просьбой помочь с обследованием животного. Спаниеля отвезли в ветклинику, где специалисты определили приблизительный возраст животного — 6-7 лет, и диагностировали у него серьезное заболевание — рак молочных желез.

В настоящее время волонтеры собирают средства на лечение собаки.