Госдеп обвинил Москву в несерьезном подходе к переговорам по Украине

Представитель Госдепа Прайс отказался считать серьезным подход РФ к переговорам по Украине

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил о несерьезности дипломатического подхода Москвы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС

«Украинские партнеры всегда были готовы встречаться или виртуально работать с представителями российских властей, но каждый раз мы видели, что этот процесс не приносил какого-либо результата, и не потому, что было недостаточно усилий или воли с украинской стороны, а потому что Москва и Кремль не кажутся серьезными в своих дипломатических инициативах», — сказал Прайс, отвечая на вопрос журналиста о возможности контакта США с российским руководством.

По словам представителя Госдепа, США поддерживают путь дипломатии, который ведет к снижению насилия и к завершению боевых действий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова упрекнула Киев в попытке затянуть переговоры с Москвой. По ее мнению, украинским властям необходимо приступить к поиску реалистичных вариантов договоренностей с российской стороной. Если украинские власти, отметила представитель МИД, привержены желанию вести переговоры, то они должны приступить к поиску реалистичных вариантов договоренностей.