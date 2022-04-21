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СК показал видео задержанного за финансирование «Правого сектора» россиянина

Доставку 61-летнего финансиста «Правого сектора» в кабинет следователя показали на видео

Доставку задержанного за финансирование запрещенного в России «Правого сектора» 61-летнего россиянина на допрос к следователю показали на видео. Ролик в четверг, 21 апреля, «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России (СКР).

На кадрах видно, как два тяжело вооруженных сотрудника спецназа ФСБ России выводят пожилого мужчину с седой бородой из темно-синего фургона и заводят в одно из управлений СКР. Там мужчина свободно проходит по коридору в сопровождении бойцов и заходит в кабинет к женщине-следователю, которая объясняет ему суть обвинения.

Ранее 21 апреля сообщалось, что в Москве решается вопрос об аресте задержанного в Астрахани россиянина, подозреваемого в финансировании запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». С 2015 по 2019 годы мужчина регулярно выезжал на территорию другого государства с целью передачи денег членам организации. Всего он передал в кассу экстремистов 120 тысяч рублей.

Владимир Седов
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