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В Берлине сообщили о преступлениях против русскоязычных

Tagesspiegel: в Берлине расследуют более 200 дел из-за преступлений против русскоязычных

Фото: Pixabay

В Берлине расследуют более чем 200 дел из-за преступлений против русскоязычного населения. Об этом сообщило издание Tagesspiegel со ссылкой на представителя полиции.

Как сообщил департамент по госбезопасности, за период с 24 февраля занимается в общей сложности 206 соответствующими случаями. Речь, в частности, идет об оскорблениях, угрозах, порче имущества, в отдельных случаях — о насильственных действиях.

Кроме того, до апреля были инициированы пять расследований в связи с публичной демонстрацией символа Z, который в ФРГ воспринимается как поддержка военной операции России на Украине.

Ранее в апреле глава МВД Германии Фезер сообщила о 383 преступлениях против россиян, совершенных с 24 февраля этого года: после начала российской спецоперации на Украине возросло количество преступлений таких преступлений.

О начале специальной операции по демилитаризации Украины стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин пояснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.

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Марина Совина
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