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Набиуллина рассказала о трудностях с пуговицами

Глава Центробанка Набиуллина заявила о нехватке пуговиц у швейных производств

Фото: Пресс-служба Банка России

Из-за санкций российские швейные производства столкнулись с трудностями в покупке швейной фурнитуры, в том числе с нехваткой пуговиц. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РБК.

Она добавила, что поиск новых партнеров и перестройка логистики может занимать до нескольких месяцев. Глава ЦБ отметила, что аналогичная ситуация наблюдается в бумажной промышленности: древесина российская, но отбеливающие химикаты были импортными. По словам Набиуллиной, главное, что сам процесс структурной перестройки экономики уже запущен.

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Глава ЦБ заявила, что с трудностями столкнутся и российские экспортеры, которые должны выстраивать новые цепочки логистики, поскольку для российских кораблей закрыты многие порты. Чтобы развивать новые логистические направления, нужна новая инфраструктура. «Это нам под силу. Это тоже потребует времени. Трудности проявляются во всех секторах и у больших, и у малых компаний», — добавила Набиуллина.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране. Она предложила «завалить всю Россию» отечественными гвоздями.

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Платон Щукин
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