Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило об обстреле 1001 военного объекта на Украине

Минобороны сообщило об ударах артиллерии и ракет по 1001 военному объекту Украины за ночь

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

За прошедшую ночь артиллерия и ракетные войска России нанесли удары по 1001 объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные поразили 58 пунктов управления, 162 огневые позиции украинской артиллерии, а также 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и украинской военной техники.

Атакованные объекты располагались в населенных пунктах Александровка, Партизанское, Золочев, Слатино, Черноглазовка, Высокий, Новая Дмитровка, Пашкова, Дмитровка, Вернополье, Червоное, Великая Камышеваха, Долина Краснополье, Мазановка, Дибровное, Маяки, а также в Шевченко Николаевской области.

Кроме того, за ночь авиация ВКС России поразила 20 районов с живой силой и военной техникой Украины.

Материалы по теме:
«Двигаться быстро тут невозможно» Комбат милиции ДНР Шерхан о тактике ВСУ и трудностях при штурме Мариуполя
«Двигаться быстро тут невозможно»Комбат милиции ДНР Шерхан о тактике ВСУ и трудностях при штурме Мариуполя
16 апреля 2022
«Самое страшное уже позади» Как города и поселки Донбасса возвращаются к мирной жизни после ожесточенных боев
«Самое страшное уже позади»Как города и поселки Донбасса возвращаются к мирной жизни после ожесточенных боев
13 апреля 2022
«Батальон за сутки превратился в кашу» Истории солдат украинской армии, попавших в плен в Донбассе
«Батальон за сутки превратился в кашу»Истории солдат украинской армии, попавших в плен в Донбассе
7 апреля 2022

Конашенков добавил, что всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 2259 единиц специальной военной автомобильной техники, 1046 орудий полевой артиллерии и минометов, 262 установки реактивных систем залпового огня, 2410 танков и других боевых бронированных машин, 254 зенитных ракетных комплекса, 511 беспилотников, 106 вертолетов и 140 самолетов ВСУ.

Ранее Минобороны опубликовало видео удара ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» по аэродрому ВСУ, который был замаскирован. По информации разведки, он также использовался в качестве склада боеприпасов и военной техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Шойгу заявил об освобождении Мариуполя
Названа дата разработки российского магазина приложений
Google оштрафовали в России на 4 миллиона рублей
Экс-участница «Дома-2» возмутилась стоимостью стройматериалов
Джонсон поставил под сомнение перспективы мирных переговоров на Украине
Юрист раскрыла четыре секрета спасения брака на грани развода
ФСБ показала видео задержания готовившего взрыв в Крыму террориста
В России выявили 8875 случаев коронавируса
Суд арестовал обвиняемого в подготовке теракта в Крыму
Бойцу UFC предложили уступить поединок с чемпионом Макгрегору
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.