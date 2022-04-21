Минобороны сообщило об обстреле 1001 военного объекта на Украине

Минобороны сообщило об ударах артиллерии и ракет по 1001 военному объекту Украины за ночь

За прошедшую ночь артиллерия и ракетные войска России нанесли удары по 1001 объекту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, российские военные поразили 58 пунктов управления, 162 огневые позиции украинской артиллерии, а также 771 опорный пункт и районы скопления живой силы и украинской военной техники.

Атакованные объекты располагались в населенных пунктах Александровка, Партизанское, Золочев, Слатино, Черноглазовка, Высокий, Новая Дмитровка, Пашкова, Дмитровка, Вернополье, Червоное, Великая Камышеваха, Долина Краснополье, Мазановка, Дибровное, Маяки, а также в Шевченко Николаевской области.

Кроме того, за ночь авиация ВКС России поразила 20 районов с живой силой и военной техникой Украины.

Конашенков добавил, что всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 2259 единиц специальной военной автомобильной техники, 1046 орудий полевой артиллерии и минометов, 262 установки реактивных систем залпового огня, 2410 танков и других боевых бронированных машин, 254 зенитных ракетных комплекса, 511 беспилотников, 106 вертолетов и 140 самолетов ВСУ.

Ранее Минобороны опубликовало видео удара ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч» по аэродрому ВСУ, который был замаскирован. По информации разведки, он также использовался в качестве склада боеприпасов и военной техники.