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«Роза Хутор» предложит 110 километров пеших троп для прогулок в горах

Курорт «Роза Хутор» организует 13 горных маршрутов общей протяженностью в 110 километров

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В предстоящем летнем сезоне курорт «Роза Хутор» предложит сеть пеших троп для прогулок в горах, общая протяженность которых составит 110 километров. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, совместно с Сочинским национальным парком курорт организует 13 пеших маршрутов разной степени сложности. Один из них будет включать посещение парка водопадов «Менделиха», где находится самый высокий в горах Сочи водопад «Золотой» (77 метров).

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«В этом году впервые для приема туристов будет открыт кемпинг "Нахазо", расположенный на южном склоне хребта Аибга. К нему проложен новый прогулочно-познавательный маршрут с таким же названием и протяженностью около семи километров в одну сторону», — рассказали сотрудники курорта.

Представители «Роза Хутор» отметили, что в этом году будет сделан акцент на развитие природного туризма в горах. Путешественникам предложат множество вариантов активного отдыха, который подойдет как детям, так и взрослым.

Ранее сообщалось, что старт летнего сезона на курорте «Роза Хутор» назначен на 29 апреля. В течение недели перед началом приема туристов основные подъемники будут закрыты на плановую профилактику. Речь идет о канатных дорогах «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс», которые ведут на самую высокую смотровую площадку Сочи высотой 2,3 тысячи метров.

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Мария Гейн
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