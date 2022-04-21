АНО «Россия — страна возможностей» назвали платформой нового поколения патриотов

Александр Галушка: «Россия — страна возможностей» — платформа нового поколения патриотов

Четыре года существования платформы «Россия — страна возможностей» подтвердили востребованность и своевременность решения, которое президент РФ принял в 2018 году. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал член наблюдательного совета Россельхозбанка, заместитель Секретаря ОП РФ Александр Галушка, комментируя итоги прошедшего накануне заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

По совам эксперта, большой общественный запрос на самореализацию находит ответ в проектах, рассчитанных на самую разную возрастную, социальную и профессиональную аудиторию. Участие в проектах платформы приняли более 10 миллионов человек в возрасте от 5 до 90 лет, но главное — это соучастие в жизни страны, искренние идеи и конкретные инициативы, каждая из которых вносит свой вклад в развитие России, констатировал Александр Галушка.

По его словам, «Россия — страна возможностей» становится платформой нового поколения патриотов. В России наступило время возможностей, когда перестраивается общество, экономика, предпринимательство, политическая жизнь. Это время деятельных патриотов — созидателей, которых и способна объединить платформа «Россия — страна возможностей», считает эксперт. По его словам, это люди, которых трудности лишь укрепляют и помогают раскрыть колоссальную внутреннюю силу, это талантливые, творческие, трудолюбивые люди, которые любят свою Родину, связывают с ней свою жизнь и будущее своих детей и внуков. Как отметил Александр Галушка, новой ценностью страны становится сопричастность судьбе страны, искреннее стремление преобразовать свою Родину.

Эксперт также подчеркнул, что несмотря на русофобию, навязываемую западными политиками своим гражданам, Россия остается страной, открытой для взаимодействия: но не с теми, кто приходит сюда навязывать свое мнение, разрушать традицию, извращать культуру, вносить раскол в общество. Россия, по его словам, становится центром притяжения людей, которые поддерживают традиционные — истинно человеческие ценности и добрые нравы, стремится работать на созидание и развитие.