Полное мертвой рыбы озеро в российском регионе показали на видео

На озере в Курганской области произошла массовая гибель рыбы

Массовая гибель рыбы произошла на озере Малое Песьяное в Варгашинском районе Курганской области. Видео с водоема показала жительница региона, оно опубликовано в группе «Рыбалка в Кургане 45 RUS» во «ВКонтакте».

На снятых с лодки кадрах видно, что поверхность озера практически полностью покрыта мертвой рыбой.

Такие явления регистрируются ежегодно, рассказал начальник отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Алексей Коев изданию URA.RU. «Озера маловодные, толщина льда нынче была от метра и больше, то есть жилой зоны почти не было. Некоторые озера промерзли до дна», — объяснил он

Коев подчеркнул, что таким образом регулируется экосистема, так как для существования большого количества карасей в озере Малое Песьяное нет условий. При этом он отметил, что в Курганской области эта рыба подвержена замору меньше всего.

В сентябре 2021 года тысячи мертвых мальков осетра нашли на берегу Енисея в Красноярском крае. Инцидент попал на видео. Рыба погибла из-за волны от проходящего мимо пассажирского судна, которая прибила ее ко дну на мелководье.