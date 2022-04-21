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Клан главного вора в законе России оказался самым влиятельным на Украине

Клан главного вора в законе России Шакро Молодого оказался самым влиятельным на Украине

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Клан лидера преступного мира России, вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) является самым влиятельным на Украине. Об этом в четверг, 21 апреля, «Ленте.ру» рассказала главный редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Лиля Харина.

«Преступный мир Украины, так же, как и России, находится под влиянием семьи Шакро Молодого. При этом в обеих странах главными ворами в законе являются кавказцы», — рассказала Харина.

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Если же говорить о главных ворах в законе Украины, то Сергей Лысенко (Лера Сумской) давно обосновался в Анталье, Андрей Недзельский (Неделя) лишился воровского титула еще в 2019 году, а Владимир Дрибный (Полтава) скончался два года назад.

«Добавить к списку ключевых украинских воров также можно Валерия Шеремета (Шарик) из Одессы и Василия Русана (Вася Ушатый) из Киева», — отметила Харина. Что касается соседней Белоруссии, то там, по словам главреда ИА «Прайм Крайм», главным вором в законе по-прежнему является Александр Кушнеров (Саша Кушнер).

«Кушнер хоть уже и не провозглашается силовиками как белорусский вор №1, но фактически им является, поскольку все прочие отправлены за решетку», — сказала Харина.

Ранее сообщалось, что воры в законе призвали украинских уголовников, находящихся в тюрьмах и колониях страны, не браться за оружие.

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Владимир Шарапов
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