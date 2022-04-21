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В США запретят связанным с Россией судам входить в американские порты

Президент Байден планирует запретить связанным с Россией кораблям входить в порты США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evan Vucci / AP

Президент США Джо Байден планирует запретить связанным с Россией судам входить в американские порты в рамках мер по оказанию давления на Москву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве.

Ранее в агентстве сообщали, что эта мера находилась на рассмотрении с начала марта. По их сведениям, более подробная информация о запрете для кораблей будет опубликована в заявлении Белого дома.

Ранее стало известно, что страны «Большой семерки» (G7) пообещали сохранять и усиливать давление на Россию в связи с ситуацией на Украине. «Мы будем поддерживать и усиливать наше скоординированное давление столько, сколько потребуется, и продолжим призывать другие страны поддержать наши усилия», — отмечается в документе, который был подписан после встречи глав финансовых ведомств и центробанков стран-участниц объединения.

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Дмитрий Сотак
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