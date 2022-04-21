Популярный в России актер рассказал о новой квартире

Российский актер Иван Стебунов рассказал о скором переезде в новую квартиру в Москве

Популярный российский актер театра и кино Иван Стебунов рассказал о переезде в новую квартиру. Подробностями он поделился в разговоре с газетой «Ведомости».

На данный момент Стебунов проживает в центре столицы. В скором времени актер вместе с супругой переедет в квартиру в том же районе. Там сейчас заканчиваются ремонтные работы, а пара оформляет прописку. «Буквально со дня на день я переезжаю», — рассказал артист.

Стебунов поделился, что мечтал к 40-летию проживать в историческом районе Москвы. До этого момента он жил в разных квартирах рядом с Московской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД). Одной из последних локаций стала Немчиновка в Одинцовском городском округе

Ранее о покупке недвижимости рассказал сербский и российский актер, звезда фильма «Холоп» Милош Бикович. Он отметил, что, после того, как начал получать большие гонорары, у него появилось стремление покупать жилье. Актер приобрел квартиру для матери, а затем для себя.