Российские власти поддержат закупку зарубежных товаров

Власти дадут компаниям льготные кредиты на покупку незаменимых импортных товаров

Российское правительство готовит систему господдержки поставок в страну критического оборудования из-за рубежа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Власти хотят давать компаниям льготные кредиты и субсидии на покупку незаменимых импортных товаров в условиях санкций. Бизнес сможет претендовать на господдержку при ввозе оборудования, у которого нет российских аналогов, из любой страны. В списке приоритетного импорта в том числе оказались газовые и паровые турбины для ТЭС, контейнеры, морские грузовые суда.

Такая практика была в Иране, там в список включалось, например, оборудование для нефтяной и химической отраслей. Упрощенный импорт позволит «подстраховать» генкомпании, полагает старший аналитик бизнес-школы «Сколково» Юрий Мельников.

При этом ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что уровень импортозамещения в России по всем критическим направлениям составляет от 80 до 100 процентов. Он добавил, что опасности для государства в области промышленности и других отраслей нет.