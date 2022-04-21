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Женщина заболела COVID-19 дважды за 20 дней

В Испании женщина заразилась двумя разными штаммами коронавируса за 20 дней

Фото: Pixabay

Испанские ученые выяснили, что 31-летней женщине, которая работает врачом, удалось дважды заболеть COVID-19 за короткий промежуток времени — 20 дней. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что помимо того, что она перенесла заражение инфекцией два раза за самый короткий из известных случаев срок, женщина переболела разными штаммами вируса — дельтой в конце декабря и омикроном в начале года. В то время, как она получила первый положительный ПЦР-тест, она не ощущала каких-либо признаков заболевания, однако спустя менее трех недель у нее появились кашель и лихорадка, после чего она сделала повторный тест.

Доктор Джемма Ресио считает, что данный случай является доказательством того, что омикрон-штамм коронавируса способен обходить имеющийся у организма иммунитет, полученный как благодаря перенесенной инфекции, так и в случае вакцинирования. Она сделала вывод, что вакцины помогают защититься от тяжелого течения данного штамма и госпитализации лишь в ряде случаев, но не дают полной гарантии этого.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов допустил возвращение дельта-штамма COVID-19 в Россию, заявив, что заражений этим вариантом вируса уже практически нет.

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Марина Совина
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