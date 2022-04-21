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В Вашингтоне объявили возможную угрозу от воздушного судна

Politico: в Вашингтоне объявили эвакуацию из-за возможной угрозы от военного судна

Фото: Pixabay

Полиция Вашингтона отдала приказ об эвакуации комплекса правительственных зданий на Капитолии на фоне возможной угрозы от военного судна. Об этом сообщает РИА Новости.

«Полиция Капитолия отслеживает воздушное судно, которое потенциально может представлять угрозу комплексу зданий на Капитолии», — заявили в полиции. При этом не указывается, о каком конкретно воздушном судне идет речь и что послужило поводом для эвакуации.

В правоохранительных органах объявили, что правительственные здания были эвакуированы в рамках меры предосторожности. Сейчас угрозы нет.

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Марина Совина
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