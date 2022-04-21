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Возможной девушке Тимоти Шаламе начали поступать угрозы

Модель Сара Талаби пожаловалась на угрозы после поцелуя с актером Тимоти Шаламе
Сара Талаби

Сара Талаби. Фото: @thesarahtalabi

Возможной девушке американского актера Тимоти Шаламе, модели Саре Талаби, начали поступать угрозы. Об этом сообщает Page Six.

22-летняя модель Victoria's Secret пожаловалась, что фанаты артиста начали писать ей гневные сообщения после того, как в сети появились фото, на которой виден поцелуй Шаламе с девушкой. Многие предположили, что на снимке с фестиваля «Коачелла» запечатлена имена Талаби.

Она отказалась как-либо комментировать свои отношения со звездой и попросила его поклонников задуматься не о ненависти к ней, а о вопросах экологии и изменения климата. По словам модели, ей угрожали физической расправой и призывали держаться подальше от Шаламе. «Это ненормально, им нужно остановиться», — сказала Талаби.

Представители актера никак не прокомментировали ситуацию. Отмечается, что во время фестиваля он проводил время и с другими моделями. При этом Талаби отмечала Шаламе в соцсетях и писала о том, что проводит время с лучшими людьми.

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Марина Погосян
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