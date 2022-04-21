Кадыров рассказал о ликвидации «титулованного укронациста»

Глава Чечни Кадыров заявил о ликвидации «титулованного укронациста» Геннадия Щербака

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что в городе Попасная в Луганской области ликвидировали «укронациста» Геннадия Щербака, который, по его словам, был «титулован» инструкторами из НАТО.

«Заместитель начальника УФСВНГ по ЧР Даниил Мартынов, сообщил приятную весть о ликвидации в городе Попасном очередного "титулованного" НАТОвскими инструкторами укронациста. Некий Щербак Геннадий Александрович, по мнению авторитетных западных военных ведомств, был чуть ли не героем фильмов боевиков», — заявил Кадыров.

Он отметил, что от ликвидации российскими военными его не спасли никакие сертификаты обучения у западных инструкторов или награды, и такая же судьба ожидает всех других членов преступных группировок, которые отвергли неоднократные предложения сдаться. «Шанс безвозвратно упущен и сейчас на своей жалкой шкуре они почувствуют всю мощь карательной операции», — подытожил глава Чечни.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинская сторона сорвала операцию по эвакуации с территории металлургического комбината «Азовсталь».