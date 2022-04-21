Валиева рассказала об эмоциях на Олимпиаде в Пекине

Фигуристка Камила Валиева призналась, что на Олимпиаде в Пекине ей не хватало мамы

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала об эмоциях во время выступлений на Олимпиаде в Пекине. Интервью со спортсменкой опубликовано в Cosmopolitan.

15-летняя Валиева отметила, что допинговый скандал разделил Игры на «до» и «после». Она призналась, что в тяжелые для нее моменты ей не хватало поддержки мамы. Валиева добавила, что ковидный протокол тревожил и выбивал из привычного режима.

Валиева завоевала золото в командных соревнованиях на Играх, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Тем не менее Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону россиянки, что позволило ей избежать отстранения. В индивидуальном турнире она заняла четвертое место.

Валиева — ученица тренера Этери Тутберидзе. На счету фигуристки — золото чемпионата Европы-2022.