Во Владивостоке правоохранители предотвратили нападение подростка на школу

Во Владивостоке задержали собиравшегося напасть на школу ученика седьмого класса

Во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов задержали ученика седьмого класса, собиравшегося совершить нападение на школу. Об этом сообщает Baza.

13-летний подросток планировал взорвать учебное заведение 20 апреля.Силовики изъяли у него самодельные взрывные устройства (СВУ) с поражающими элементами, пневматический пистолет и два кухонных ножа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц.

Подросток воспитывается в неполной семье, он живет с мамой и старшим братом-школьником. Учителя охарактеризовали его как тихого и спокойного мальчика, увлекающегося игрой на гитаре. В школе говорят, что его никто не обижал, никаких угроз он вслух никому не высказывал. Впрочем, одноклассник рассказал, что подозреваемый однажды предложил ему вступить в его группу в соцсети.

По версии следствия, подросток в 2021 году стал интересоваться идеями запрещенного в России террористического движения «Колумбайн» и решил повторить преступление. На даче у бабушки он изготовил СВУ.