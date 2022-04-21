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Во Владивостоке правоохранители предотвратили нападение подростка на школу

Во Владивостоке задержали собиравшегося напасть на школу ученика седьмого класса

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Во Владивостоке сотрудники правоохранительных органов задержали ученика седьмого класса, собиравшегося совершить нападение на школу. Об этом сообщает Baza.

13-летний подросток планировал взорвать учебное заведение 20 апреля.Силовики изъяли у него самодельные взрывные устройства (СВУ) с поражающими элементами, пневматический пистолет и два кухонных ножа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц.

Подросток воспитывается в неполной семье, он живет с мамой и старшим братом-школьником. Учителя охарактеризовали его как тихого и спокойного мальчика, увлекающегося игрой на гитаре. В школе говорят, что его никто не обижал, никаких угроз он вслух никому не высказывал. Впрочем, одноклассник рассказал, что подозреваемый однажды предложил ему вступить в его группу в соцсети.

По версии следствия, подросток в 2021 году стал интересоваться идеями запрещенного в России террористического движения «Колумбайн» и решил повторить преступление. На даче у бабушки он изготовил СВУ.

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Любовь Ширижик
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