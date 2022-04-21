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В российском городе приготовят гигантскую яичницу из полутора тысяч яиц

В Ялуторовске приготовят гигантскую яичницу из полутора тысяч яиц

Фото: Shutterstock

В городе Ялуторовск на самой большой сковороде России испекут гигантскую яичницу. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

На яичницу планируют израсходовать полторы тысячи яиц. Ее приготовят во время праздника «Красная горка» 30 апреля.

Народное гулянье пройдет на нескольких площадках. Гостей праздника также ждет спектакль под открытым небом, хороводы, песни, пляски, игры, состязание «мировой канат», чествование молодоженов и юбиляров семейной жизни, которые прожили в браке более 50 лет.

На празднике покажут свадьбу в казачьем стиле. Гости гуляний смогут продегустировать чай из самого большого кованого медного самовара в России. Жарка яичницы на трехметровой ялуторовской сковороде станет кульминацией всего праздника.

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Варвара Кошечкина
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