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Россия назвала военные грузы США и НАТО на Украине законной целью

МИД России назвал военные грузы США и НАТО на Украине законными военными целями ВС РФ
Здание МИД РФ

Здание МИД РФ. Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Россия имеет право рассматривать военные грузы США и НАТО на Украине в качестве законных целей Вооруженных сил. Об этом заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что у Москвы «вызывают растущую тревогу множащиеся заявления представителей администрации США о намерении, несмотря на безнадежное положение киевских визави, продолжать массированные поставки вооружений и военной техники для ВСУ». По его мнению, тем самым американские власти рассчитывают замедлить российскую спецоперацию и нанести максимальный ущерб российским вооруженным силам.

«Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, вооруженные силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей», — заявил Кошелев.

При этом ранее сообщалось, что Министерство обороны ФРГ в два раза сократило возможный экспортный список вооружений для Украины, подготовленный немецким военно-промышленным комплексом (ВПК). По данным издания BILD, все позиции по поставкам тяжелого вооружения вычеркнуты.

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Николай Чигасов
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