Российский полицейский стал членом АУЕ и снабжал заключенных телефонами

Адыгейский полицейский стал членом АУЕ, чтобы снабжать заключенных телефонами

Адыгейский полицейский-кинолог стал членом запрещенного в России АУЕ-движения, чтобы снабжать заключенных телефонами и лекарствами с одурманивающим эффектом. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает Life.

По данным издания, правоохранитель восемь месяцев сотрудничал с ячейкой АУЕ-движения, он был завербован в сентябре 2021 года. Принцип сотрудничества был следующий: один из осужденных брал деньги из «общака» и передавал через посредников полицейскому. Тот в обмен предоставлял заключенным зарядные устройства, определенные медикаменты и мобильные телефоны. После того как полицейский попался на преступной деятельности, его поместили в изолятор на время расследования.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, признанной террористической».

Ранее в СИЗО Элисты сотрудники ФСБ, МВД и ФСИН пресекли противоправную деятельность 35-летнего мужчины, который пытался организовать в следственном изоляторе ячейку деструктивного общественного движения, которое решением Верховного суда признано экстремистским.