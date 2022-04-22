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Российский полицейский стал членом АУЕ и снабжал заключенных телефонами

Адыгейский полицейский стал членом АУЕ, чтобы снабжать заключенных телефонами

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Адыгейский полицейский-кинолог стал членом запрещенного в России АУЕ-движения, чтобы снабжать заключенных телефонами и лекарствами с одурманивающим эффектом. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает Life.

По данным издания, правоохранитель восемь месяцев сотрудничал с ячейкой АУЕ-движения, он был завербован в сентябре 2021 года. Принцип сотрудничества был следующий: один из осужденных брал деньги из «общака» и передавал через посредников полицейскому. Тот в обмен предоставлял заключенным зарядные устройства, определенные медикаменты и мобильные телефоны. После того как полицейский попался на преступной деятельности, его поместили в изолятор на время расследования.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, признанной террористической».

Ранее в СИЗО Элисты сотрудники ФСБ, МВД и ФСИН пресекли противоправную деятельность 35-летнего мужчины, который пытался организовать в следственном изоляторе ячейку деструктивного общественного движения, которое решением Верховного суда признано экстремистским.

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Леонид Микуляк
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