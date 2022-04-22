«Аэрофлот» запустил прямые рейсы на любимый курорт богачей

«Аэрофлот» возобновил прямые рейсы на Мальдивы с 13 мая

Российская авиакомпания «Аэрофлот» снова запустила рейсы на Мальдивы, которые ранее были приостановлены из-за западных санкций, коснувшихся авиаотрасли. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, с 13 мая перевозчик возобновит перелеты из Москвы в Мале. Вылеты будут осуществляться на ежедневной основе. Для выполнения рейсов задействуют воздушные суда Airbus A-330. Заявленное время вылета 21:35, время в пути — 9 часов 10 минут. Отправление обратного рейса назначено на 14 мая, вылет в 10:05 по местному времени.

Отмечается, что в настоящее время в системе продаж компании билетов на острова, которые считаются курортом богачей, пока нет, в связи с чем их стоимость еще неизвестна.

Ранее сообщалось, что российские туристы в апреле снова начали интересоваться путешествиями на Мальдивы. В начале марта туроператоры зафиксировали спад турпотока в страну, однако уже со второй половины первого весеннего месяца спрос начал медленно восстанавливаться, в апреле участники рынка заметили уверенный рост числа бронирований.

