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Стало известно о секретных методичках США на базе «Азова»

Секретные уставы и методички для разведки армии США нашли на базе «Азова» под Мариуполем

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Стало известно о секретных уставах и методичках армии США, найденных на базе украинского полка «Азов» под Мариуполем. О находке сообщил корреспондент РИА Новости.

Российские военные сказали, что эти документы полагается уничтожить в случае невозможности взять их с собой, однако «Азов» не успел этого сделать.

На опубликованных кадрах демонстрируются документы на украинском, русском и английском языке. Один из них называется «Операции подразделений глубинной разведки», на листе также указано: «Штаб квартира. Министерство армии, Вашингтон, 3 октября 1995 года».

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о нежелающих сдаваться военных, заблокированных на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

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Алевтина Запольская
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