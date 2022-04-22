Стало известно о секретных методичках США на базе «Азова»

Секретные уставы и методички для разведки армии США нашли на базе «Азова» под Мариуполем

Стало известно о секретных уставах и методичках армии США, найденных на базе украинского полка «Азов» под Мариуполем. О находке сообщил корреспондент РИА Новости.

Российские военные сказали, что эти документы полагается уничтожить в случае невозможности взять их с собой, однако «Азов» не успел этого сделать.

На опубликованных кадрах демонстрируются документы на украинском, русском и английском языке. Один из них называется «Операции подразделений глубинной разведки», на листе также указано: «Штаб квартира. Министерство армии, Вашингтон, 3 октября 1995 года».

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о нежелающих сдаваться военных, заблокированных на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе.