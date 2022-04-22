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СКР проверит слова основателя «Азова» об ударе по «Бессмертному полку»

Глава СКР проверит слова основателя «Азова» об ударе по участникам шествия в Мариуполе
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после высказывания основателя полка «Азов» Андрея Билецкого о возможности удара украинских вооруженных формирований ракетами «Точка-У» по участникам шествия «Бессмертного полка», запланированного в Мариуполе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Глава СКР потребовал от подчиненных дать уголовно-правовую оценку словам Билецкого. Российские следователи проанализируют его высказывания и примут меры по установлению лиц, участвующих в подготовке преступлений.

По данным СКР, Билецкий публично назвал провокацией украинского народа запланированное шествие, на которое может последовать ответ в виде обстрела.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Любовь Ширижик
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