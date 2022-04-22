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Россиянам рекомендовали три простых упражнения от боли в шее

Врач-остеопат Владимир Животов поделился комплексом упражнений от боли в шее

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Врач-остеопат Владимир Животов заявил, что в последние годы жалобы на боли в шее участились. Облегчить это состояние можно при помощи комплекса простых упражнений, которым он поделился с россиянами в беседе с онлайн-изданием «Аргументы и факты».

Врач объяснил, что проблемы с шеей возникают из-за сидячей работы и активного использования гаджетов. Из-за неправильного положения тела голова выдвигается вперед, ухудшается осанка, образуется «вдовий горб», сама шея укорачивается, а ее мышцы спазмируются, что и приводит к появлению болей. Облегчить состояние можно при помощи трех простых упражнений, которые направлены на улучшение подвижности шейно-грудного отдела позвоночника, которые Животов рекомендовал выполнять регулярно.

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Первое из них — плавные наклоны головы вперед-назад и влево-вправо. Второе упражнение называется «Снежинка», оно поможет избавиться от застоя жидкости и лимфы в холке. Выполнять его надо лежа. От вершины «вдовьего горба» надо совершать медленные движения руками влево и вправо, вверх и вниз, стараясь растянуть мышцы. Ладони должны как бы прилипать к тканям холки довольно плотно. Повторять надо до ощущения, что задняя поверхность шеи хорошо разогрелась. Третье упражнение — «Лук», оно направлено на улучшение осанки и избавления от «компьютерной шеи». Выполнять его надо, сидя на краю стула с прямой спиной. Плечи надо отвести назад и максимально опустить вниз, поясница выгнута, живот втянут. Из такого положения надо тянуться затылком вверх и одновременно немного опускать подбородок вниз, к груди. В таком положении надо зафиксироваться сначала на минуту, а со временем довести время до двух. Затем медленно расслабиться.

Животов подчеркнул, что для достижения эффекта этот комплекс необходимо выполнять регулярно не менее трех месяцев подряд, причем делать это надо аккуратно, без рывков и резких движений. Нагрузку стоит увеличивать постепенно, чтобы не ухудшить состояние, а если боли долго не проходят, лучше, по его словам, обратиться к специалисту.

Ранее невролог Рустем Гайфутдинов заявил, что на развитие деменции влияет не только генетика, но и возраст, и уровень образования. Также специалист заявил, что среди факторов риска — малоподвижный образ жизни, вредные привычки и ожирение.

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Наталья Обрядина
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