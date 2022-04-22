Белоруссия прекратила подачу электроэнергии на объекты Чернобыльской АЭС

Минэнерго Белоруссии прекратило подачу электроэнергии на ЧАЭС по инициативе Украины

Министерство энергетики Белоруссии сообщило о приостановке подачи электроэнергии на объекты Чернобыльской АЭС, передает ТАСС.

Минэнерго объяснило это тем, что Украина подключила объекты к своей энергосистеме. «Решение о прекращении электроснабжения ЧАЭС от белорусской энергосистемы принято по инициативе украинской стороны», — отметили в ведомстве.

1 апреля гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что Россия передала управление ЧАЭС украинской стороне.

25 февраля подразделения Воздушно-десантных войск России взяли под контроль район Чернобыльской станции в ходе специальной военной операции на территории Украины.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в истории.