В МАГАТЭ сообщили о передаче контроля над ЧАЭС украинской стороне

Гендиректор МАГАТЭ сообщил, что контроль над ЧАЭС передали украинскому персоналу станции

Российские силы, контролирующие Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС), передали управление объектом украинской стороне. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

Он заявил, что Киев проинформировал МАГАТЭ о том, что российские силы «в письменном виде передали контроль над АЭС украинскому персоналу». Гросси также отметил, что, по данным украинской стороны, на площадке ЧАЭС все еще находятся российские военные.

Ранее гендиректор МАГАТЭ сообщил, что в ближайшие дни организация планирует направить на Чернобыльскую АЭС первую миссию по оказанию помощи и поддержки. По его словам, по этому вопросу МАГАТЭ ведет тесные консультации с Киевом.

25 февраля в ходе спецоперации на Украине подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России взяли под полный контроль район ЧАЭС. По данным российского Министерства обороны, с украинскими военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС была достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага станции.