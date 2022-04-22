Участники популярного шоу на ТНТ выступят в «Крокус Сити Холле»

Актеры юмористического шоу «Импровизация» 14 мая выступят в «Крокус Сити Холле» в Москве

Участники популярного юмористического проекта «Импровизация», выходящего на телеканале ТНТ, выступят в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Выступление пройдет в концертном зале «Крокус Сити Холл» 14 мая. Возрастное ограничение мероприятия — 18+.

Шоу «Импровизация» выходит на ТНТ с 2016 года. Постоянные участники проекта — комики Арсений Попов, Антон Шастун, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко. Программы записываются без сценария, артисты получают сюжеты для сценок от ведущего программы Павла Воли и от гостей передачи.

Ранее Дмитрий Позов рассказал о проблемах в отношениях с бывшей девушкой, вызванных его участием в КВН. Комик признался, что экс-возлюбленная сильно ревновала его из-за поездок на игры проекта.

Перед этим Позов также объяснил, почему для концертов коллектива установили возрастное ограничение 18+. Он заявил, что команда программы была вынуждена прибегнуть к такой возрастной маркировке. Юморист подчеркнул, что считает подобное решение правильным.