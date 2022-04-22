В Минфине предупредили россиян об ответственности за покупку валюты «с рук»

Представитель Минфина Дайнеко: покупка валюты «с рук» незаконна для продавца и покупателя

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко предупредила россиян об ответственности за покупку валюты «с рук». Ее слова передает РИА Новости.

Дайнеко заявила, что операции с покупкой валюты «в черную» незаконны как для продавца, так и для покупателя. Покупка «с рук», особенно в условиях отсутствия валюты в банках, кажется привлекательной. Тем более, что, по словам специалиста, реклама подобных услуг появилась в социальных сетях и мессенджерах. Однако это может также привести к потере средств.

Представитель Минфина пояснила, что для покупателя такие действия квалифицируются как незаконные операции с валютой и наказанием может быть штраф от 75 до 100 процентов от размера суммы незаконной операции. Для желающих заработать на курсе валют продавцов риск еще выше — наказанием может стать и уголовная ответственность.

«Вне банковских стен гарантировать подлинность купюр невозможно, затруднительно их отнести и в банк для проверки. Мошенники этим активно пользуются, поскольку наличие фальшивых купюр — это потенциальное объяснение с правоохранительными органами, которого покупатель не хочет ввиду вероятности обвинений в обороте или хранении фальшивых денег», — добавила она.

Ранее Банк России возобновил возможность продавать наличную валюту россиянам. Граждане смогут приобретать ее в период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года. Однако финансовые организации получили право на валютные операции только с теми средствами, которые поступили в их кассы начиная с 9 апреля текущего года, постановил регулятор.