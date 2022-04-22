В Минфине предупредили россиян об ответственности за покупку валюты «с рук»
Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко предупредила россиян об ответственности за покупку валюты «с рук». Ее слова передает РИА Новости.
Дайнеко заявила, что операции с покупкой валюты «в черную» незаконны как для продавца, так и для покупателя. Покупка «с рук», особенно в условиях отсутствия валюты в банках, кажется привлекательной. Тем более, что, по словам специалиста, реклама подобных услуг появилась в социальных сетях и мессенджерах. Однако это может также привести к потере средств.
Представитель Минфина пояснила, что для покупателя такие действия квалифицируются как незаконные операции с валютой и наказанием может быть штраф от 75 до 100 процентов от размера суммы незаконной операции. Для желающих заработать на курсе валют продавцов риск еще выше — наказанием может стать и уголовная ответственность.
«Вне банковских стен гарантировать подлинность купюр невозможно, затруднительно их отнести и в банк для проверки. Мошенники этим активно пользуются, поскольку наличие фальшивых купюр — это потенциальное объяснение с правоохранительными органами, которого покупатель не хочет ввиду вероятности обвинений в обороте или хранении фальшивых денег», — добавила она.
Ранее Банк России возобновил возможность продавать наличную валюту россиянам. Граждане смогут приобретать ее в период с 18 апреля по 9 сентября 2022 года. Однако финансовые организации получили право на валютные операции только с теми средствами, которые поступили в их кассы начиная с 9 апреля текущего года, постановил регулятор.